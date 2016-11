Assassinâ€™s Creed 2: Fans sind mit dem Remaster nicht glÃ¼cklich

Im Rahmen der Assassin’s Creed The Ezio Collection hat Ubisoft unter anderem Assassin’s Creed 2 ein neues grafisches Gewand verpasst. Und so wie es aussieht, ist das Upgrad eher ein Downgrade.

So findet man in diesen Tagen immer wieder Bilder und Videos im Netz, die zeigen, wie mies ein NPC durch das Grafik-Update aussieht. Hier ein Tweet dazu:

the assassins creed 2 remaster is something glorious. clearly. top is original, bottom remaster pic.twitter.com/gRVtvHDcgQ

