Civilization VI im Test – Eine Runde noch…

Kaum eine Reihe begleitet mich schon so lange, wie Civilization. Seit √ľber 15 Jahren versenke ich Runde um Runde und schmiede meine Nation vom kleinen Reich bis zum Global Player. Diplomatie, Milit√§r, Wissenschaft, Kultur – schon seit Civilization II auf der Playstation 1 schlage ich meine Gegner auf immer komplexere Art und Weisen. Civilization VI k√∂nnte der Gipfel dieser Entwicklung sein – ob das stimmt, verr√§t unser Test.

“Noch eine Runde…” murmelt jeder Civilization-Spieler durch das inzwischen ber√ľhmte Civ-Syndrom. Seit √ľber 15 Jahren entfaltet beinahe jeder Civilization-Ableger die gleiche Suchtwirkung und l√§sst uns bis sp√§t in die Nacht eine Runde nach der anderen beenden. Und das ist auch in Civilization VI so. Kaum versieht man sich, ist man von der Stammesgesellschaft in das Informationszeitalter gesprungen – und auch einige Stunden vorw√§rts in der Zeit. Das ist das Qualit√§tsmerkmal einer jeden Runde Civilization. Und dieses Erlebnis hatte ich bereits in meiner ersten Partie Civilization VI.

Kaum hatte ich als Trajan gestartet und Rom erbaut (das ging √ľbrigens auch an einem Tag), schickte ich meinen Sp√§her los und entdeckte kurzerhand den Stadtstaat Amsterdam. Die Stadtstaaten sind bereits aus Civilization V bekannt und sind im Prinzip nichts anderes als kaufbare Verb√ľndete. In Civilization V musste man noch viel Geld, M√ľhe und Zeit in diese Staaten investieren, um kleine Vorteile zu erhalten. In Civilization VI hingegen zeigen sich schnell positive Vereinfachungen: Wir erhalten in regelm√§√üigen Abst√§nden Gesandte, die wir in diese Stadtstaaten entsenden k√∂nnen – und die uns je nach Menge unterschiedliche Vorteile bescheren. Wer dem Stadtstaat am meisten Gesandte schickt, der wird zu seinem Verb√ľndeten – und erh√§lt milit√§rische und wirtschaftliche Hilfe. Man muss wirklich aufpassen, dass man seine Gesandten richtig investiert. So einfach bekommt man die n√§mlich nicht wieder – da muss man dem Stadtstaat schon den Krieg erkl√§ren.

Generell ist in Civilization VI wesentlich mehr Planung n√∂tig, um sein Reich optimal zu entwickeln. Grund daf√ľr sind unter anderem die sogenannten “Bezirke”, die es nun erstmalig in Civilization VI gibt. Die Geb√§ude werden nun nicht mehr alle in die Stadt gepfercht, sondern auf sogenannte Handels-, Industrie- und Kulturbezirke verteilt, die auf Extrafeldern rund um die Stadt angelegt werden. Die interagieren untereinander und bieten je nach Regierungsform unterschiedliche Boni. Jetzt m√ľssen also Gel√§nde-Verbesserungen wie Minen und Farmen, Weltwunder und Bezirke sinnvoll um die Stadt herum platziert werden – und das erfordert viel Vorausplanung.

Gl√ľcklicherweise hat Civilization VI alle Inhalte des Vorg√§ngers √ľbernommen und bietet direkt alle notwendigen Features wie die Religionsbildung oder verschiedene Regierungsformen. So k√∂nnen wir neben der normalen Forschung auch Ausrichtungen erlernen, mit denen wir unserer Regierung neue Merkmale hinzuf√ľgen k√∂nnen. Dabei haben wir die Wahl zwischen Systemen wie der Monarchie oder dem Faschismus und k√∂nnen die mit verschiedenen Boni wie g√ľnstigeren Einheiten oder verbesserten Handel aufpolieren. Kehren wir jemals zu einer fr√ľheren Regierungsform zur√ľck, verf√§llt unser Reich in Anarchie. Wechseln wir aber im minutentakt zwischen verschiedenen Regierungsformen hin- und her – dann l√§sst das die Bev√∂lkerung kalt. Diese logischen Merkw√ľrdigkeiten tr√ľben das ausgefeilte Feature.

Den anderen Herrschern ist das daf√ľr aber nicht egal. Im Rahmen eines ausget√ľftelten Diplomatie-Systems verfolgt jeder Herrscher eine Agenda – und toleriert keine St√∂rungen. Wenn ihr zum Beispiel eine schwache Marine und ungesch√ľtzte K√ľsten habt, werdet ihr Schwierigkeiten mit den Norwegern bekommen. Auch wir haben mit jeder Ausrichtung neue diplomatische M√∂glichkeiten: So k√∂nnen wir uns immer wieder neue “Casi Belli” erschlie√üen, also Kriegsgr√ľnde. Diese reichen von √úberraschungs- bis Kolonialkrieg und sind sehr erfrischend, da sie auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Insgesamt ist die K.I. der verbleibenden Herrscher aber schlecht gewichtet. W√§hrend sie auf niedrigen Schwierigkeitsgraden eher passiv dahinwerkeln und an keiner Stelle eine gro√üartige Bedrohung darstellen, so sind sie auf h√∂heren Schwierigkeiten bissige Kriegshunde. Jede Ann√§herung an ihre Grenze kann zu einem Krieg f√ľhren.

Der Grafikstil von Civilization VI stand schon lange vor Release heftig in der Kritik. Der beinahe comicartige, sehr weich gezeichnete Look von Civ VI ist noch ein ganzes St√ľck verspielter als seine Vorg√§nger. Die Grafik ist farbenfroh und kontrastreich, die Herrscher sehen teilweise aus wie Karikaturen. Aber was Studios wie Blizzard Entertainment seit 20 Jahren erfolgreich anwenden, n√§mlich einen weichen und verspielten Stil, das kann so schlimm ja nicht sein. Kurzgesagt: Uns gef√§llt der Stil von Civilization VI richtig gut. Ein all zu ernster Stil bek√§me dem Spiel VI nicht. Der frische Look lockert das Gameplay daf√ľr eine ganze Ecke auf und verpasst den Einheiten neue, runde Animationen. Dazu kommt ein passender Soundtrack, der die verschiedenen Epochen sch√∂n untermalt und uns auch nach 300+ Runden nicht aus den Ohren raush√§ngt.

Wo Civilization 6 in Sachen Sound und Grafik punktet, da macht es Abstriche in Sachen Interface. Entwickler Firaxis hat sich bem√ľht, die Men√ľs m√∂glichst simpel zu gestalten – wie man es auch aus fr√ľheren Spielen kennt. Leider wird sowohl die normale, als auch die eigentlich simpel gedachte Strategiekarte gerade im sp√§teren Spiel schnell durch Ressourcen-, Einheiten und Distriktsymbole √ľberladen – ganz ohne M√∂glichkeit, ganz bestimmte Symbole einfach auszublenden. Auch die Untermen√ľs f√ľr Regierungsbildungen und Forschungen werden gerne un√ľbersichtlich – vor allem Erstere, sobald die Zahl der Optionen und Boni zunimmt. Da h√§tten wir uns eine zus√§tzliche Sortierfunktion gew√ľnscht.

Unser Fazit:

Civilization ist und bleibt ein Suchtmittel. Auch der sechste Teil bricht nicht mit der Tradition und verleitet mich zu Spielen bis tief in die Nacht hinein. Die wenigen Fehler in den Designentscheidungen betreffen gl√ľcklicherweise nicht die Grafik, sondern blo√ü die Interfaces – und sind absolut zu verkraften. Insgesamt ist Civilization VI trotz mutiger neuer Ans√§tze ein rundum gelungenes Spiel, das jeden Fan der Reihe – und von Rundenstrategie allgemein – gl√ľcklich machen d√ľrfte.

Ich spiele dann mal noch eine allerletzte Runde.

Wertung: (4.5 / 5.0)