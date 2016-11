Cyberpunk 2077 wird laut John Mamais “Really, Really, Really Fu**ing Badass”

75 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um Cyberpunk 2077 von CD Project. Im Rahmen der Golden Joystick Awards hat sich jedoch Executive Producer John Mamais zum Spiel geäußert.

Er durfte zwar keine Details zum Spiel nennen, erklärte aber, dass Cyberpunk 2077 “really, really, really fucking badass” wird. Und das glaube ich ihm jetzt einfach mal.

Mamais erklärte auch, dass viele der Entwickler, die an The Witcher gearbeitet haben, etwas ausgebrannt sind, was das Fantasy-Setting betrifft und Cyberpunk 2077 gäbe ihnen die Möglichkeit, etwas komplett anderes zu machen.

Darum sind die Entwickler bei CD Projekt ziemlich scharf auf Cyberpunk 2077. Einen Release-Zeitraum fĂĽr das Spiel gibt es aber leider noch nicht. Wir halten euch aber natĂĽrlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Irgendwie glaube ich ihm.