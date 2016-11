Die Resident Evil-Macher arbeiten an einem Monster Hunter Film

61 SHARES Facebook Twitter Google

W├Ąhrend Fans von Resident Evil auf den Kinostart von The Final Chapter (26.01.2017) warten, arbeiten Regisseur Paul W.S. Anderson und Produzent Jeremy Bolt bereits an der n├Ąchsten Verfilmung eines Capcom-Spiels. Diesmal soll Monster Hunter auf die gro├če Leinwand gebracht werden.

Laut den Kollegen von Moviepilot ist das Drehbuch zum ersten Teil bereits fertig. Mit anderen Worten: Die Dreharbeiten k├Ânnen bald beginnen und wir d├╝rfen uns wohl auf mehrere Teile freuen.

“Es ist definitiv als Franchise gedacht, denn der Film beginnt in unserer Welt und wechselt dann in die Monster Hunter-Welt, ehe er im letzten Akt in unsere Welt zur├╝ckkehrt und es am Los Angeles International Airport zu einem epischen Kampf kommt. Am Ende sind die mystischen Kreaturen dann unerwartet zur├╝ck und lechzen nach Rache. Daher haben wir auf alle F├Ąlle einen zweiten Film, in dem es darum gehen w├╝rde.”, so die Filmemacher.

Sobald es weitere Infos zum Monster Hunter Film gibt, erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Das h├Ârt sich auf jeden Fall interessant an.