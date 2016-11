Dieser Pontiac Firebird Trans Am im NES-Style ist leider nicht real

75 SHARES Facebook Twitter Google

Retro trifft auf Retro: Als ich das Bild des Pontiac Firebird Trans Am über diesen Zeilen zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir: Da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben, einen Trans Am in ein Nintendo Entertainment System auf vier Rädern zu verwandeln.

Bis ich dann herausgefunden habe, dass die Karre nicht wirklich existiert. Hier seht ihr lediglich einen Skin für Forza 6. Das Auto sieht trotzdem cool aus.

Vor allem die Details. Der Ersteller des Skins hat an alles gedacht: Auf dem Dach befindet sich ein Cartridge-Slot, Buttons auf der Motorhaube und Controller an der Tür. Hier noch ein paar Bilder:

共有中 【車種】1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA 【検索】FAMICOM

forza6お持ちの方はよかったらお使いくださいませ #Forza6 pic.twitter.com/CHMR3Ea3LY — sima ken (@t__ken) 16. Dezember 2015

Das denken wir:

Schade, dass es den Wagen nicht wirklich gibt. Ein cooles Teil.