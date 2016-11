Ein schlechter Witz? Die Collectorâ€™s Edition von Resident Evil 7 enthÃ¤lt kein Spiel

88 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn es ein VR-Game gibt, auf das ich mich so richtig freue, dann ist das ganz klar Resident Evil 7. Die zwei bisher veröffentlichten Demos machten richtig Laune und es sieht so aus, als wäre Capcom mit dem Spiel auf dem richtigen Weg.

Und natürlich wird es zu Resi 7 auch eine Collector’s Edition geben. Und diese enthält ziemlich coole Goodies. Einen abgeschnittenen Finger als USB-Stick, einen Miniaturnachbau des Hauses, in dem ein Teil der Geschichte spielt, ein Artbook, Bilder und DLCs. Das Ganze soll dann 99 Euro kosten. Und für eine Collector’s Edition geht so ein Preis eigentlich in Ordnung.

Es gibt nur ein Problem: Das eigentliche Spiel ist in der Collector’s Edition nicht enthalten. Seriously? Jep.

Das wissen wir, weil durch GameSopt Italy die Inhalte der Collector’s Edition von Resident Evil 7 im Netz gelandet sind.

Was denkt ihr darĂĽber? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das ist einfach nur dämlich.