Ihr denkt, die Welt in Skyrim ist gro├č? Dann solltet ihr euch mal die Map in Elder Scrolls II: Daggerfall aus dem Jahr 1996 ansehen.

Der betreiber des YouTube-Kanals How Big is the Map? hat einen Versuch gestartet, um herauszufinden, wie gro├č die Map wirklich ist. Daf├╝r ist er einmal durch die Welt gelatscht. Er brauchte ├╝ber 60 Stunden.

Das Ergebnis: 14 YouTube Videos, in denen nicht wirklich viel passiert.

Das denken wir:

Krass.