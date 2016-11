Evolution: Wenn Spore auf No Man’s Sky trifft

54 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr findet Spore und No Man’s Sky ganz cool, sied aber mit beiden Games nicht wirklich zufrieden? Dann hätte ich einen Kompromiss namens Evolution: The Ultimate Creative Sandbox fĂĽr euch.

Dieses Spiel ist auf dem ersten Platz bei Steam Greenlight und das nicht ohne Grund. Es mixt Elemente von Spore auf No Man’s Sky auf ziemlich interessante Weise.

Die Entwickler beschreiben ihre Inspiration so:

“We loved the original idea from Spore and after all these years we thought it would be a good time to play god again and create our own creatures! From cell stage to space, but with even more stuff: we’re planning on doing this 100% multiplayer. Not massive multiplayer, but definitely online, so you’ll be able to play with your friends in every step of the process.”

Abgesehen davon hat man in Evolution auch die Möglichkeit, verschiedene Planeten zu erkunden und das sogar im Multiplayer-Modus. Das blieb uns ja in No Man’s Sky leider verwehrt. Wie auch immer. Das Spiel sieht ziemlich nett aus. Davon könnt ihr euch selbst mit diesem Trailer hier ĂĽberzeugen.

Ăśber diesen Link findet ihr noch mehr Infos zum Spiel.

Das denken wir:

Das sieht doch ziemlich cool aus.