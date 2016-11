Final Fantasy XV: Da kommt anscheinend etwas Großes auf uns zu

75 SHARES Facebook Twitter Google

Ganz ehrlich, ich bin kein gro├čer Fan von Final Fantasy und das letzte Game der Serie, das ich so richtig gespielt habe, war Final Fantasy VII. Wie auch immer. Der Release von Final Fantasy XV steht vor der T├╝r und wie es aussieht, hat sich die Marketing-Abteilung von Square f├╝r den Release etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Auf Twitter k├╝ndigte man n├Ąmlich an, dass uns am Release-Tag, also am 29. November, etwas Gro├čes erwartet. Und zwar im Hollywood & Highland Entertainment Komplex in Hollywood. Das wurde k├╝rzlich via Twitter verk├╝ndet.

If youÔÇÖre brave enough, stop by @HandHCenter on November 29th for an astral-nomic surprise! Guess what it is?! #FFXV pic.twitter.com/R0pSl6wUKh — Final Fantasy XV (@FFXVEN) November 19, 2016

Keine Ahnung, um was es sich hier handelt und auch, wenn nur die wenigsten von uns zum Release in Hollywood unterwegs sein werden, im Netz werden wir mit Sicherheit davon Wind bekommen, was Square da zum Release an den Start bringt.

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt.