GTA Online: Deadline â€“ In GTA 5 gibt es jetzt TRON Light Cycles

88 SHARES Facebook Twitter Google

GTA Online habe ich nun schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Jetzt gäbe es aber wieder einen Grund dazu: Es gibt jetzt TRON Light Cycles.

Im neuen Deadline-Update können bis zu vier Spieler mit einem Bike, das von TRON inspiriert wurde, gegeneinander antreten. Und zwar in einem Spielmodus, der… ebenfalls von TRON inspiriert wurde. Das Ganze sieht ziemlich cool aus, aber seht am besten selbst:

Hier die offiziellen Update-Infos:

“Verwandelt die StraĂźen von Los Santos mit dem neuesten Update fĂĽr GTA Online in ein stylisches, elektronisches Videospiel-Gefecht um Leben und Tod. Bringt die futuristische Nagasaki Shotaro auf Hyper-Speed und legt im neuen Gegner-Modus Deadline eure Gegner mit der Energie eurer Lichtspur lahm. Schaut euch oben den neuen Trailer dazu an.

NEUES FAHRZEUG: NAGASAKI SHOTARO

Erleuchtet die Nacht mit der blitzschnellen Nagasaki Shotaro. Mit genügend Energie, um ganz Los Santos mit Strom zu versorgen und dem Aussehen eines Konzept-Fahrzeugs einer Automesse bietet die Shotaro ein Fahrerlebnis aus einer anderen Welt. Erlebt die Vorzüge der Shotaro zuerst im neuen Gegner-Modus Deadline, damit das Motorrad zum Kauf bei Legendary Motorsport freigeschaltet wird. Das Deadline-Outfit wird ebenfalls zum Kauf in jedem Bekleidungsgeschäft freigeschaltet. Und für kurze Zeit deponieren wir ein kostenloses Nagasaki-Logo-Shirt im Kleiderschrank der stolzen neuen Shotaro-Besitzer.

DEADLINE

In Deadline treten bis zu vier Spieler gegeneinander an – jeder auf einer andersfarbig lackierten Shotaro, die eine vorĂĽbergehende Lichtspur hinterlässt, während ihr durch die Arena fahrt. Das Motorrad jedes Gegners, der das Pech hat, mit besagter Lichtspur in Kontakt zu kommen, explodiert sofort. Fahrt gezielte Manöver, um Gegner in eure Lichtspur fahren zu lassen und nutzt strategische Power-ups zu eurem Vorteil – mit Schub gebt ihr Gas und schneidet eurem Gegner den Weg ab, mit Fokussiert verlangsamt ihr die Zeit fĂĽr präzise Fahrmanöver und mit Bunny Hop macht ihr einen Satz ĂĽber die Lichtspur eines Gegners hinweg. Betretet jetzt die Arena und erhaltet doppelte GTA$ und RP bis 21. November.”

Das denken wir:

Coole Sache.