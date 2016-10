HeiÃŸt das nÃ¤chste Tomb Raider “Shadow of the Tomb Raider”?

68 SHARES Facebook Twitter Google

Wurde hier etwa der Name des nächsten Tomb Raider Games geleakt? Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Auf Reddit hat jemand ein Bild gepostet, das darauf hinweist.

Und zwar hat der Reddit-User Tripleh280 jemanden in der U-Bahn an einer Präsentation arbeiten sehen. Und bei genauerer Betrachtung kann man den Titel “Shadow of the Tomb Raider” auf dem Slide sehen.

Das Bild seht ihr über diesen Zeilen. Sqaure Enix hat sich bisher nicht dazu geäußert. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Und was lernen wir daraus? Nicht in der U-Bahn arbeiten.