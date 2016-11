In Dishonored 2 kannst du durch Selbstmord dein Leben retten

In Dishonored 2 gibt es ziemlich coole Fähigkeiten. Unter anderem kann man einen Doppelgänger heraufbeschwören.

Der Entwickler Tom Francis hat nun etwas ziemlich Cooles herausgefunden: Wenn man in die Tiefe st√ľrzt, kann man dem sicheren Tod entgehen, wenn man vor dem Aufprall einen Doppelge√§nger heraufbeschw√∂rt.

Auf diese Weise wird der Sturz abgebremst, daf√ľr stirbt der Doppelg√§nger.

Hier ein Video dazu:

Oh my God, I just discovered I can survive a long fall by creating a doppelganger down there and dropkilling her. What am I. pic.twitter.com/Y8mlu0VpZ0

— 🔧 Tom Francis 🔧 (@Pentadact) 14. November 2016