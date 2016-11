In PokÃ©mon Go wird es bald tÃ¤gliche Quests geben

61 SHARES Facebook Twitter Google

Ich wei√ü ja nicht, ob ihr noch immer Pok√©mon Go zockt, ich f√ľr meinen Teil habe das Game schon eine ganze Weile zu den Akten gelegt. Das Spiel hat mich auf Dauer einfach zu wenig motiviert.

Um die Motivation zu steigern, Pok√©mon Go t√§glich zu starten, hat Niantic aber nun angek√ľndigt, t√§gliche Quests einzuf√ľhren.

Hier die offizielle meldung dazu:

Trainers,

We want to provide you a detailed look at a new feature coming soon to Pokémon GO РDaily bonuses! Trainers will soon be able to receive a bonus for certain daily activities, including catching a Pokémon or visiting a PokéStop once a day. You’ll earn a larger bonus if you do this seven days in a row!

Catching a Pokémon every day will earn the following bonus:

– 500 XP

– 600 Stardust

Catching a Pokémon every day for 7 days straight will earn the following larger bonus:

– 2,000 XP

– 2,400 Stardust

Visiting a PokéStop and spinning the Photo Disc every day will earn the following bonus:

– 500 XP

– A number of additional items

Visiting a PokéStop every day for 7 days straight will earn the following larger bonus:

– 2,000 XP

-A greater number of additional items

If you catch a Pokémon at any time on Tuesday local time, you’ll be eligible for the next daily bonus on Wednesday at 12 AM local time.

The Pokémon GO team

Das denken wir:

Mal sehen, ob Niantic mit diesem Schritt die Spieler länger bei der Stange halten kann.