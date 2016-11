Make Doom great again: In dieser Doom-Mod spielt ihr Donald Trump

75 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr sucht einen Grund, den Klassiker Doom mal wieder auszupacken? Da hätte ich etwas für euch. Eine Modifikation namens Trump Doom.

Und wie es der Name der Mod schon vermuten lässt, spielt ihr in dieser Mod Donald Trump. In 16 Level trefft ihr hier auf Bernie Sanders, Imps mit Sombreros und Hillary Clinton. Hillary Clinton ist übrigens – wie sollte es auch anders sein – der Endgegner.

Den ganzen Wahnsinn könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Und hier noch der Download-Link zur Mod.

Das denken wir:

Was es nicht alles gibt.