Mass Effect: Andromeda â€“ Die Collectorâ€™s Edition beinhaltet ein ferngesteuertes Auto

Bis Mass Effect: Andromeda für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen steht, müssen wir uns noch etwas gedulden. Dafür wissen wir nun, was die Collector’s Edition beinhaltet.

Das Highlight: Ein ferngesteuertes Auto. Genauer gesagt ein Miniaturnachbau des Nomad ND1 Rovers, der über das Smartphone gesteuert werden kann. Das Teil verfügt sogar über eine eingebaute Kamera.

Und wie das Teil in Aktion aussieht, zeigt euch dieser Trailer:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Mass Effect: Andromeda gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Irgendwie cool das Teil.