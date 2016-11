Mass Effect: Andromeda – Seht euch den brandneuen Trailer zum N7-Day an!

82 SHARES Facebook Twitter Google

Passend zum heutigen siebten November, dem N7 Day unter Mass Effect Fans, ver├Âffentlichten BioWare und EA vor wenigen Minuten einen neuen Trailer zu Mass Effect: Andromeda. Der sogenannte Pathfinder Trailer bietet zwar nach wie vor kein Einblick ins Gameplay, daf├╝r aber in vorgerenderte Sequenzen in Ingame-Engine. Zudem erschlie├čt sich so langsam endlich eine Story. Doch genug der Worte, seht es euch einfach selbst an!

Zwar k├╝ndigte BioWare k├╝rzlich an, dass sie es sich vorbehalten Mass Effect Andromeda weitere 5 Monate zu verschieben, doch sollte nichts dazwischen kommen, steht es im M├Ąrz in unseren H├Ąndlerregalen.

Der Pathfinder-Trailer zu Mass Effect: Andromeda

Das denken wir:

Ich bin riesiger Mass Effect Fan und hoffe, dass es p├╝nktlich erscheint. Irgendwas in mir sagt mir aber, dass wir mit einer weiteren Verschiebung rechnen m├╝ssen. Der Trailer ist aber auf jeden Fall geil.