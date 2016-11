Nintendo erÃ¶ffnet Themenwelten in den Universal Parks

48 SHARES Facebook Twitter Google

Bereis im M√§rz dieses Jahres wurde eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Universal angek√ľndigt. Was hinter der Ank√ľndigung steckt, wissen wir aber erst seit heute: Nintendo Themenparks!

Und zwar er√∂ffnet Nintendo drei Themenwelten in den Universal Parks ‚Äď leider nur in den USA und in Japan. Genauer gesagt in Orlando, Hollywood und in Osaka. Bald k√∂nnen wir also auch im Real Life durch die Welt von Super Mario h√ľpfen.

Das Ganze wurde in einem Video angek√ľndigt, das ihr euch hier ansehen k√∂nnt:

Leider werden keine handfesten Informationen verraten. Wir sind aber auf jeden Fall gespannt, was Nintendo und Universal da zusammen aushecken.

Das denken wir:

Coole Sache!