Nintendo Switch: Erste technische Details durchgesickert?

Vor einigen Tagen hat Nintendo die kommende Konsole Nintendo Switch vorgestellt. Technische Details zur Konsole wurden jedoch noch nicht verraten.

DafĂŒr hat Nintendo fĂŒr Januar einen Livestream angekĂŒndigt, der Aufschluss ĂŒber die FĂ€higkeiten der Konsole geben soll. Nun ist Big N jedoch die Nintendo-Insiderin Emily Rogers zuvorgekommen. Auf Twitter hat sie folgendes gepostet:

Alright. I have some good news. I can confirm that Switch has 4GB of ram in RETAIL units. Not just the dev kits. Double the Wii U's ram.

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 30. Oktober 2016