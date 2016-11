Nintendo Switch: Leak verrÃ¤t mÃ¶gliche Preise der neuen Konsole

61 SHARES Facebook Twitter Google

Ein britischer H√§ndler hat bekannt gegeben, wie teuer die Nintendo Switch Konsole sein soll. Laut ihren Infos wird es zwei verschiedene Modelle geben, eine Basis- und eine Premiumversion. Wir weisen daraufhin, dass diese Infos nat√ľrlich als Ger√ľcht zu handhaben sind und keineswegs verl√§sslich. Nix desto trotz klingen sie realistisch und k√∂nnten daher sehr gut der Wahrheit entsprechen.

Demnach soll das “einfache” Modell, die Basisversion 199,99 Pfund kosten und die Premiumversion mit mehr Speicher und einem Spiel dabei rund 249,99 Pfund. Da Nintendo in allen Gegenden immer recht identische Preise anbietet, k√∂nnen wir also mit einem Preis von rund 249-299 Euro rechnen. Also sofern die Ger√ľchte der Wahrheit entsprechen.

W√ľrdet ihr euch bei dem Preis eine zu Release zulegen oder w√ľrdet ihr noch warten?

Das denken wir:

Sollten die Preise stimmen, w√§re das wirklich eine Wucht. Dann w√ľrde ich mir sofort zu Release eine Switch kaufen und sei es nur, um das neue Zelda zu spielen