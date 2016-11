Overwatch: Blizzard hat das groÃŸe Sombra-Update verÃ¶ffentlicht

48 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr habt mal wieder Lust auf eine Runde Overwatch? Dann habe ich gute Nachrichten f├╝r euch. Blizzard hat das gro├če Sombra-Update ver├Âffentlicht.

Dieses Update beinhaltet die neue Helding Sombra, eine weitere Karte und zahlreiche Anpassungen am Spiel.

Hier die offizielle Beschreibung der neuen Helding:

“Eine der ber├╝chtigtsten Hackerinnen der Welt tritt aus den Schatten: Als mysteri├Âse Infiltrationsexpertin benutzt Sombra Informationen, um die M├Ąchtigen zu kontrollieren.

Sombra ist eine Meisterin der Manipulation, die ihre Gegner hacken und so deren F├Ąhigkeiten tempor├Ąr deaktivieren kann. Au├čerdem kann sie Medikits und Torbj├Ârns Gesch├╝tz hacken und sie so nutzlos f├╝r ihre Gegner machen. Mit ihrer vollautomatischen Maschinenpistole schaltet sie ihre Gegner aus und bringt sich mit ihrer Thermooptischen Camouflage in Position, mit der sie f├╝r einen kurzen Zeitraum unsichtbar wird und sich schneller bewegen kann. So kann die Hackerin unbemerkt an gegnerischen Verteidigungslinien vorbeischl├╝pfen, aber sie wird sofort aufgedeckt, wenn sie angreift oder Schaden erleidet. Sombra verf├╝gt au├čerdem ├╝ber einen Translokator, der wie eine Granate geworfen werden kann. Bei Aktivierung wird sie zu seiner Position teleportiert (selbst, wenn er im Flug ist).

Sombras ultimative F├Ąhigkeit, EMP, entl├Ądt in einem gro├čen Radius elektromagnetische Energie, die jeden Getroffenen hackt und alle gegnerischen Barrieren und Schilde zerst├Ârt. Weitere Informationen zu Sombra findet ihr hier.”

Und hier noch die offiziellen Infos zur neuen Arenakarte: Antarktis

“Zieht euch warm an f├╝r eine Reise zum Ecopoint: Antarktis, einer ehemaligen Overwatch-Einrichtung, in der die Klimatologin Mei-Ling Zhou einst stationiert war. W├Ąhrend ihr Team schwerwiegende Wetteranomalien in der Region untersuchte, wurde die Station von einem heftigen Polarsturm getroffen. Als ihnen die Alternativen und die Vorr├Ąte ausgingen, versetzte sich das Team in einen K├Ąlteschlaf, um so den Sturm zu ├╝berstehen. Sie rechneten mit ein paar Monaten im Schlafzustand, doch Mei erwachte fast zehn Jahre sp├Ąter.

Ecopoint: Antarktis ist eine neue, kompakte Arenakarte f├╝r verschiedene neue Spielmodi wie 3vs3-K├Ąmpfe und 1vs1-Duelle. Ihr findet sie in der Arcade.”

Alle weiteren Ver├Ąnderungen findet ihr ├╝ber diesen Link.

