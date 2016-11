Overwatch: Das “Highlight des Spiels”-Feature wird Ã¼berarbeitet

48 SHARES Facebook Twitter Google

Jeder, der Overwatch spielt, kennt das “Highlight des Spiels”-Feature. Mit diesem Replay werden nach ende des Matches besondere Leistungen eines Spielers gew├╝rdigt.

Das ist cool und als Spieler f├╝hlt man sich nat├╝rlich geehrt, wenn man selbst das Highlight abgezogen hat. Gleichzeitig passt es nicht so ganz zum Team-Play von Overwatch. Darum wird das Feature anscheinend gerade ├╝berarbeitet. Das berichten zumindest die Kollegen von Kotaku, die sich im Rahmen der diesj├Ąhrigen Blizzcon mit dem Hero Designer Geoff Goodman unterhalten haben.

Laut Goodman arbeitet Blzzard gerade am “Highlight des Spiels 2.0”. So soll es Combo-Highlights geben, die gutes Teamplay in den Vordergrund r├╝cken. “Wir haben viele coole Ideen. Wir wollen viel mit der Kamera arbeiten. Wir haben Ideen f├╝r kooperative Highlights des Spiels.”, so Goodman.

Wann dieses ├╝berarbeitete Feature in Overwatch landen soll, ist jedoch noch nicht bekannt. Wir halten euch aber nat├╝rlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt.