Augen auf, wenn man ├╝ber die Stra├če geht! Das hei├čt es auch auf der neuen Overwatch-Map Oasis.

Auf dieser Map d├╝sen futuristische Autos durch die Gegend und wenn ihr nicht aufpasst, k├Ânnen euch diese Fahrzeuge das Leben kosten. Das sieht dann so aus:

Und was es sonst noch so auf der neuen Map zu entdecken gibt, seht ihr in diesem Video:

Das denken wir:

Eigentlich ein ganz nettes Feature!