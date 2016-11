Phil Spencer: “Ich wÃ¼rde Mario gerne auf der Xbox sehen”

68 SHARES Facebook Twitter Google

Das ist doch mal eine Aussage. Xbox-Chef Phil Spencer hat gegen├╝ber AusGamers erw├Ąhnt, dass er den ber├╝hmtesten Klempner der Videospielgeschichte gerne auf der Xbox sehen w├╝rde.

“Ich w├╝rde Mario gerne auf der Xbox sehen”, so Phil Spencer. Der Xbox-Chef weiter: “Als jemand, der schon eine Ewigkeit in der Branche unterwegs ist und schon immer spielt, behaupte ich nach wie vor: Nintendo hat die st├Ąrkste First-Party von allen. Sie sind einfach fantastisch und die Erinnerungen, die sie in so viele von uns eingefl├Â├čt haben, die ihre Spiele gespielt und diese wunderbaren Erfahrungen gemacht haben, sie auf der Xbox zu haben, w├Ąre gro├čartig.”

Aber auch wenn sich Nintendo immer mehr f├╝r andere Systeme ├Âffnet, wird es wohl so schnell nicht passieren, dass wir Super Mario auf der Xbox sehen. Daf├╝r d├╝rfen wir Super Mario Run ab dem 15. Dezember auf dem Smartphone zocken.

Auch nicht schlecht.

Das denken wir:

Super Mario auf der Xbox w├Ąre irgendwie komisch.