Sega mÃ¶chte anscheinend alte Helden auf den Screen zurÃ¼ckholen

Wenn ihr euch einen Sega-Klassiker aussuchen könntet, der einen neuen Ableger spendiert bekommen soll, welcher wäre das?

Sonic? Nights? Alex Kidd? Phantasy Star? Virtua Fighter? Da gäbe es einige interessante Kandidaten. Auf jeden Fall ist Sega gerade dabei, in einer Umfrage herauszufinden, auf welches Game die Community am meisten Lust häte.

Die Ergebnisse sollen dann am 20. November in einem Live-Stream präsentiert werden. Man darf also gespannt sein.

Sollte es dazu weitere Neuigkeiten geben, erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Auf ein neues Sonic hätten wir schon mal wieder Lust.