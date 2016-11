Skyrim: Seht euch hier unkomprimierte PS4 Pro 4K-Screenshots an

Mittlerweile ist die The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition mit verbesserter Grafik erhältlich. Wer wissen möchte, wie Skyrim auf der PS4 Pro mit Grafik-Update aussieht, der sollte sich die nachfolgenden Screenshots nicht entgehen lassen.

Die ĂĽberarbeitete Version bietet unter anderem folgende Verbesserungen:

Die nachfolgenden Screenshots wurden vom Spieler Juniper Roth gemacht, der über Twitter auch erklärt hat, dass das Game auf der PS4 Pro sehr gut und ruhig läuft. Hier der Tweet dazu:

Btw Skyrim runs super good on the console, it stays very quiet throughout gameplay. Not as taxing as Uncharted on the PS4 pro#ps4pro

