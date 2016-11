So reagierte die Videospielindustrie auf die US-Wahl

48 SHARES Facebook Twitter Google

Die US-Wahl ist entschieden und Trump wird Präsident. So ist es. Daran lässt sich nichts mehr rütteln. Natürlich hat sich auch die Videospielindustrie zu Wort gemeldet. Wer wissen möchte, wie Hideo Kojima, Geoff Keighley, Troy Baker und Co. über den Ausgang der Wahl denken, seht ihr hier:

Had medical exam from the morning and when I came back the world has become different from yesterday. Even so I'm working on the concept. pic.twitter.com/ryhDHnT1NN — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 9. November 2016

I'm gonna double down on caring for people & loving them & supporting them. That "love trumps hate" line doesn't have to die. Keep it going. — Brian Altano (@agentbizzle) 9. November 2016

Presidents of The United States of America:

👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏾🎃 — Max Scoville (@MaxScoville) 9. November 2016

I have dual citizenship… NEW ZEALAND, I'M COMING HOME! 🇳🇿 — Jessica Nigri (@OJessicaNigri) 9. November 2016

No matter what happens in the election, @gankstrr sent Portillo this Santa suit and good things still exist. pic.twitter.com/6dZne9t8gk — Greg Miller (@GameOverGreggy) 9. November 2016

Gratitude and greed cannot occupy the same heart. — Troy Baker (@TroyBakerVA) 22. Oktober 2016

As I was leaving hotel, a Muslim woman was also checking out. We looked at each other in lobby, both started crying, overcome with grief. — Brianna Wu (@Spacekatgal) 9. November 2016

If you're American and voted for Trump, unfriend me. We have nothing important in common. — John Romero (@romero) 9. November 2016

People will be lost and afraid. Protect each other. Talk to those who need it. Help who you can. Be better people because of this. — Mitch Dyer (@MitchyD) 9. November 2016

Time to start smoking that weed we just legalized. — Nolan North (@nolan_north) 9. November 2016