Sony hat gerade einen ziemlich coolen PS4-Werbespot verÃ¶ffentlicht

Die PS4 Pro ist mittlerweile erhältlich und das Weihnachtsgeschäft steht auch vor der Tür. Aus diesem Grund rührt Sony natürlich kräftig die Werbetrommel. Kürzlich wurde nun ein ziemlich cooler Werbespot veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

In diesem Spot mit dem Titel “The King” erlebt ein König Abenteuer, die uns ebenfalls mit den kommenden Games Horizon: Zero Dawn, God of War und Co. erwarten. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich cool inszeniert. Aber seht am besten selbst!

Das denken wir:

Schön gemacht.