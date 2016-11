Stardew Valley: Termin fÃ¼r Konsolenversion bekannt gegeben

48 SHARES Facebook Twitter Google

Einer DER Erfolge des Jahres dürfte wohl Stardew Valley gewesen sein. Als es erschien, ging es bei Steam buchstäblich durch die Decke und auch ich habe viele, viele Stunden in den Simulator gesteckt. Heute wurde bekannt gegeben, was schon länger im Raum stand und zwar der Releasetermin für die Konsolen.

Lange warten mĂĽssen wir nicht. Bereits am 14. Dezember erscheint Stardew Valley fĂĽr PlayStation 4 und Xbox One. Zudem wurde bekannt gegeben, dass man die Wii U Version eingestampft hat. Allerdings ist man interessiert an einer Nintendo Switch Fassung. Also lassen wir uns ĂĽberraschen, ob auch Nintendo in das Portfolio aufgenommen wird.

Das denken wir:

Endlich gibt es einen Termin. Ich habe Stardew Valley bereits 60+ Stunden auf dem PC gespielt und ich werde es auch einige Stunden auf der Xbox One spielen. Wer Harvest Moon mochte, wird Stardew Valley lieben.