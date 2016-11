Telltale Games: Nun wissen wir, welches Marvel-Abenteuer erscheinen wird

61 SHARES Facebook Twitter Google

Vor rund einem Jahr hat Telltale Games bekannt gegeben, dass es einen Marvel Ableger geben wird. Doch worum es sich genau handelt, war bis dato noch nicht bekannt. Bis jetzt. Es gab nämlich einen Leak der untypischen Art. Wie bekannt sein dürfte, gibt es in den Staaten seit längerer Zeit ja einen Streik der Synchronsprecher. Dieser Streik hat uns nun verraten, um welches Marvel Abenteuer es sich handelt. Inzwischen hat Telltale Games diese Info bestätigt

Nächstes Jahr erscheint ein “Guardians of the Galaxy” Abenteuer von Telltale Games. Es ist anzunehmen, dass der Titel in der ersten Jahreshälfte erscheint, da im Mai der zweite Kinofilm zu Guardians of the Galaxy ins Kino kommt.

Das denken wir:

Nun ist die Katze aus dem Sack. Das Telltale Format, gepaart mit dem Humor der Reihe, könnte sehr unterhaltsam werden. Bereits bei Tales from the Borderlands haben sie bewiesen, dass sie den Humor der Reihe transportieren können.