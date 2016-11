The Division: Spieleranzahl steigt auf Launchniveau

41 SHARES Facebook Twitter Google

Anfang des Jahres verging kein Tag, an dem nicht ├╝ber Tom Clancy’s The Division aus dem Hause Ubisoft berichtet wurde. Die neue Shooter-MMO Hoffnung. Doch aufgrund des arg ├╝berschaubaren Endgame und einigen Bug- & Glitch Eskapaden wurde es schnell wieder ruhig. Seither hat Ubisoft einiges an der Formel ge├Ąndert und viele ├änderungen ins Spiel gebracht.

Wie sich zeigt mit Erfolg. Anne Blondel, Vice President of Live Operations bei Ubisoft, hat sich zu den Spielerzahlen ge├Ąu├čert und l├Ąsst verlauten, dass diese sich wieder massiv steigern. Genau genommen sprach sie von einer aktiven Spielerschaft, ├Ąhnlich dem Launchzeitraum.

Zuletzt kamen mit Patch 1.5 erneut neue Inhalte ins Spiel, sodass sich ein reinschnuppern lohnen sollte.

Das denken wir:

Ich muss sagen, dass Ubisoft mit Patch 1.4 einiges richtig gemacht hat. Ich habe auch eine 4,5-monatige Division Pause eingelegt, aber inzwischen macht es wieder gro├čen Spa├č.