The Last Guardian: Hier sind 18 Minuten aus dem Spiel

Ihr könnt den Release von The Last Guardian kaum erwarten? Dann seht euch doch nachfolgenden Clip an. Hier gibt es viele neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Ganze 18 Minuten, um genau zu sein.

In The Last Guardian übernehmt ihr die Rolle eines kleinen Jungen, der zusammen mit der gefiederten Kreatur Trico Rätsel löst.

Und das Ganze sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Bleibt nur zu hoffen, dass die Rätsel abwechslungsreich genug sind, um auch mehrere Stunden an den Bildschirm zu fesseln.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Bald hat das Warten ein Ende.