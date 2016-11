The Last Guardian: Hier sind 35 Minuten aus der finalen Version

75 SHARES Facebook Twitter Google

Nach einer langen Odyssee erscheint The Last Guardian nun endlich am 7. Dezember exklusiv fĂŒr die PS4. Und wer den Release nicht erwarten kann, fĂŒr den hĂ€tte ich hier etwas.

Und zwar einen Clip, der ganze 35 Minuten aus der finalen Version von The Last Guardian zeigt. Wer keinen Bock auf Spoiler hat, der sollte das Video vielleicht ĂŒberspringen, aber wer wissen möchte, wie die Verkaufsversion in Aktion aussieht, der sollte sich den Clip nicht entgehen lassen.

Sobald es weitere Infos zu The Last Guardian gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Here you go:

Das denken wir:

Bald hat das Warten ein Ende! Wir sind jedoch noch skeptisch, ob The Last Guardian die hohen Erwartungen erfĂŒllen kann.