34 SHARES Facebook Twitter Google

Fumito Ueda, Lead Designer von The Last Guardian, packt The Last Guardian aus. Mehr gibt es hier nicht zu sagen.

And yes there's a real disc in there! 😮😮 @PlayStation pic.twitter.com/RD90UPd3ye — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8. November 2016

Außer vielleicht: The Last Guardian erscheint ab dem 7. Dezember exklusiv für die PS4.

Das denken wir:

Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder.