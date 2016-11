The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Kann Nintendo den Release nicht halten?

102 SHARES Facebook Twitter Google

Nach aktuellen Infos soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild zusammen mit der Nintendo Switch im MÀrz erscheinen. Doch wie es aktuell scheint, kann Nintendo diesen Release eventuell nicht halten. Schuld daran ist ein unterschÀtzter Lokalisierungsaufwand.

Quelle dieser Angabe ist Emily Rogers, eine Brancheninsiderin, die bereits oftmals mit ihren Angaben recht behielt. Laut ihr soll Nintendo den Aufwand der Lokalisierung unterschÀtzt haben und nun in Zeitprobleme geraten.

Normalerweise wollte Nintendo bis Ende des Jahres mit der Lokalisierung fertig werden und anschließend eine rund 3-monatige Testphase durchlaufen. Sollte Nintendo also wirklich unter Zeitmangel stehen, könnte es wahrlich zu einer Verschiebung in den Sommer kommen.

Aktuell hat Nintendo diese GerĂŒchte noch nicht bestĂ€tigt. So lange ist von einem Release im MĂ€rz auszugehen.

Das denken wir:

Ich hoffe, dass Nintendo den Release halten kann. Aber die GrĂŒnde wĂ€ren auf jeden Fall nachvollziehbar und lieber warte ich ein paar Monate lĂ€nger, solange danach das Produkt gut ist.