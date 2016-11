The Trail: Das neue Spiel von Peter Molyneux ist da â€“ und es sieht gut aus

109 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Monaten machte Peter Molyneux hauptsächlich negative Schlagzeilen mit seinem Studio 22Cans. Vor allem wegen großen Versprechungen, die schließlich nicht ganz eingehalten wurden.

Wie auch immer. Nun ist sein neues Spiel The Trail draußen, das ihr euch kostenlos für Apple-Geräte und Android-Smartphones downloaden könnt. und was ich bisher gesehen und gespielt habe, gefällt mir.

Hier die offizielle Beschreibung zum Spiel:

“Begleite unsere Pioniere auf einer weiten Reise durch ein unbekanntes Land. Mach dich auf den Weg zur Stadt Eden Falls – erkunde, fertige, sammle, treibe Handel, mach Entdeckungen … lass dich letztendlich nieder und bau dein Zuhause. “

Im Grunde handelt es sich hier also um ein Adventure, in dem man viel entdecken, sammeln und erleben kann. Das Ganze sieht grafisch ziemlich schön aus und die ungewöhnliche Steuerung funktioniert auch ganz gut. Aber am besten probiert es einfach mal selbst aus.

Wie das Spiel in Aktion aussieht, zeigt dieses Video hier:

Das denken wir:

Die ersten Minuten machen auf jeden Fall SpaĂź.