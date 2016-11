Von Dark Souls inspiriert? Sega stellt neue IP namens Soul Reverse vor

82 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der Sega Fes 2016 Expo in Tokio hat Sega eine neue IP namens Soul Reverse enthĂĽllt, die irgendwie stark an die Dark Souls Games erinnert.

Das Arcade-Spiel wird von Segas internem Entwicklerstudio AM2 entwickelt und ist anscheinend schon zu 70 prozent fertig. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dafür wurde Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Ob das Spiel ĂĽbrigens auch fĂĽr Heimkonsolen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Sollte das Spiel in den Arcade-Hallen gut ankommen, dann ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass Soul Reverse auch fĂĽr PS4, Xbox One und Co. erscheinen wird.

Das denken wir:

Mal sehen, was Sega da an den Start bringt.