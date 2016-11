Watch Dogs 2: Aiden Pearce hat sich ins Spiel geschlichen

68 SHARES Facebook Twitter Google

Watch Dogs 2 h√§lt einige √úberraschung bereit. Erst k√ľrzlich berichteten wir dar√ľber, dass im Spiel ein Leak-Trailer zu einem Spiel enthalten ist, an dem Ubisoft vielleicht arbeitet und nun wurde Aiden Pearce im Spiel entdeckt.

F√ľr alle, die es nicht wissen: Aiden Pearce ist der Held des ersten Teils. Und wer wissen m√∂chte, wo sich Aiden Pearce in Watch Dogs 2 versteckt, der sollte sich dieses Video hier ansehen.

Wer keine Lust auf Spoiler hat, der sollte das Fenster hier einfach schließen und weiterspielen. Here you go:

Das denken wir:

Ich fand Aiden Pearce ja ziemlich cool. Schön, dass er auch in Watch Dogs 2 anzutreffen ist.