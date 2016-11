Watch Dogs 2 enthÃ¤lt einen Leak-Trailer zu einem unangekÃ¼ndigten Weltraum-Spiel

68 SHARES Facebook Twitter Google

Morgen erscheint Watch Dogs 2 und wenn ihr keinen Bock auf Spoiler habt, dann solltet ihr jetzt diese Seite verlassen!

Denn in Watch Dogs 2 gibt es eine Mission, in der ihr euch in ein Ubisoft Hauptquartier hacken m√ľsst, um einen E3-Trailer zu einem bisher unangek√ľndigten Spiel zu leaken. Und genau diesen Trailer k√∂nnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen.

Jetzt stellt sich nur die Frage: Ist das ein Trailer zu einem Spiel, an dem Ubisoft tatsächlich gerade arbeitet? Wenn ja, dann wäre das eine ziemlich coole Aktion von Ubisoft. Also auf diese Art auf ein kommendes Spiel aufmerksam zu machen.

Wie auch immer. Der Trailer zeigt ein Weltraumspiel, das farblich doch sehr an No Man’s Sky erinnert. Besonders cool finde ich √ľbrigens den Soundtrack. Aber h√∂rt und seht am besten selbst.

Da sind wir aber mal gespannt.