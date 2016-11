68 SHARES Facebook Twitter Google

Da staunte TerrBear nicht schlecht, als er k├╝rzlich Watch Dogs 2 gezockt hat.

Er blickte auf seinen Screen und die Szene kam ihm sehr bekannt vor. Das, was TerrBear da sah, erinnerte ihn an den Blick aus seinem Fenster. Das h├Ârt sich nun nicht besonders spannend an, ist aber irgendwie witzig.

Hier das Video zur Geschichte:

Das denken wir:

Witzig.

Quelle: kotaku.com