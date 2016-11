Wird Destiny 2 etwa schon in wenigen Tagen enthüllt?

61 SHARES Facebook Twitter Google

Kann es sein, dass Destiny 2 bereits in wenigen Tagen enthülltt wird? Dass der Titel 2017 erscheinen soll, ist kein Geheimnis. Details zum Spiel jedoch schon.

Es könnte aber gut sein, dass wir am 3. oder 4. Dezember erste Infos zum Spiel spendiert bekommen. Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Im aktuellen Bungie Weekly Update schrieb David “Deej” Dague von Bungie Folgendes:

“The week after, we’ll be packing our bags for Anaheim, CA,”

“Deej” weiter: “The particulars of our mission are still a mystery. We’ll cross that finish line soon.”

Da die PlayStation Experience am 3. und 4. Dezember in Anaheim stattfindet und da während dieses Events häufig neue Games vorgestellt werden, liegt die Vermutung nahe, dass Bungie Destiny 2 vorstellt.

Sollte das tatsächlich der Fall sein, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Wir sind echt schon gespannt, was sich Bungie für Destiny 2 einfallen lässt.