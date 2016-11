Wird The Last of Us 2 etwa in wenigen Tagen angekÃ¼ndigt?

75 SHARES Facebook Twitter Google

Es besteht die M√∂glichkeit, dass The Last of Us 2 demn√§chst angek√ľndigt wird. Wie wir darauf kommen? Nicht wir. Der bekannte Insider “Shinobi602”.

Er postete im E3 2017 Hype Thread auf NeoGAF ein Bild mit der Aufschrift “The Last of Us 2 Confirmed”. Dazu schrieb er: “Maybe you don’t have to wait that long.”

Hier das Bild dazu:



Es k√∂nnte also gut sein, dass the Last of Us 2 noch for der E3 2017 angek√ľndigt wird. M√∂gliche w√§re beispielsweise eine Ank√ľndigung im Rahmen der PlayStation Experience 2016, die am 03. und 04. Dezember stattfindet.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Vielleicht wird The Last of Us 2 ja tats√§chlich schon in wenigen Tagen angek√ľndigt.