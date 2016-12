Cities: Skylines: Natural Disasters im Test â€“ Es herrscht Chaos in den StÃ¤dten

88 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn man sich eine Pr√§sentation von Paradox Interactive auf der Gamescom anschaut, dann tut man sich wirklich keinen Gefallen. Aber moment, das ist anders gemeint: die Locations sind blo√ü grausam. Entweder man sitzt im br√ľtend hei√üen Container mitten auf dem Au√üengel√§nde der Messe, oder der Container steht so versteckt, dass man ihn ewig suchen muss.

Letzteres war auf der diesj√§hrigen Gamescom der Fall – aber zum Gl√ľck stand ein Thema auf der Agenda, das mich brennend interessierte. N√§mlich ein neuer DLC f√ľr eins meiner liebsten City Building-Games √ľberhaupt, Cities: Skylines, das wir schon Anfang 2015 feierten. Es ging um Natural Disasters.

Nomen est omen: In Natural Disasters geht es um Naturkatastrophen, die unsere m√ľhevoll durchdachten Gro√üst√§dte treffen und oftmals nur einen Haufen Schutt und Arbeit hinterlassen. Um genau zu sein, bietet uns Natural Disasters sieben verschiedene Katastrophen wie ein Tsunami, Erdbeben oder Tornado an, die unsere Stadt wahlweise entweder komplett zuf√§llig oder auf Wunsch und Knopfdruck treffen k√∂nnen. Im normalen St√§dtebau hei√üt das: Vorsorgen und Nachsorgen. Wir bauen also vorsorglich Evakuierungsbunker und Fr√ľhwarnsysteme. Hat der Meteor der Stufe 10 dann unser Wohngebiet vernichtet, muss aufger√§umt werden. Das √ľbernehmen verschiedene Einsatzfahr- und -flugzeuge, die Br√§nde l√∂schen, Wasser abpumpen oder Ruinen nach √úberlebenden absuchen.

Mit diesen Neuerungen folgt Cities: Skylines seinem √ľblichen DLC-Muster. Stetig werden Funktionen und Elemente hinzugef√ľgt, die den St√§dtebau noch spannender und realistischer machen. Der DLC “Snowfall” f√ľgte Jahreszeiten und entsprechende Schwierigkeiten hinzu, mit “After Dark” mussten wir uns um die n√§chtlichen Bed√ľrfnisse der Einwohner sorgen. Naturkatastrophen machen das Spiel vielleicht etwas spektakul√§rer, nicht aber spa√üiger: Das Erleben und Aufr√§umen von Katastrophen st√∂rt den Baufluss eher, als dass es riesig Spa√ü macht.

Wirklich spa√üige sind die anderen Funktionen, die Natural Disasters mitbringt. Das ist unter anderem ein Editor, mit dem wir entweder eigene Szenarien erstellen oder die von anderen Spielern testen k√∂nnen. In diesen Szenarien m√ľssen bestimmte Bedingungen f√ľr den Sieg erf√ľllt sein. Das Spannende: Es sind auch Bedingungen in den Szenarien versteckt, die bestimmte Ereignisse ausl√∂sen. Kein Geld mehr? Da kommt ein Waldbrand. √úber 2 Millionen Einwohner? Viel Spa√ü mit diesem Erdbeben. Diese Interaktion zwischen dem Spieler und die Aufbereitung des Spiels mit neuen Inhalten ist erfrischend und spa√üig.

Dazu kommt die Möglichkeit, endlich Terraforming zu betreiben. Dank eines neuen Tools können wir Steigungen anpassen und unwegsames Gelände dem schönen Stadtbild unterordnen. Neu dazugekommen ist auch die Möglichkeit, Kanäle zu legen, um das Wasser aus verschiedenen Quellen zu verbinden oder einfach ein einzigartiges Stadtbild zu zaubern. Schön, dass es neben den Katastrophen noch andere, frische Neuerungen gibt.

Unser Fazit:

Natural Disasters ist das n√§chste Puzzlest√ľck, das das Gameplay von Cities: Skylines komplettieren soll. Leider macht es dabei eine schlechtere Figur als die anderen DLCs, da die Hauptpr√§misse – kaputte St√§dte – mehr Stress, als Spa√ü verursacht. Daf√ľr sind die Katastrophen wie Erdbeben, Erdrutsche oder Meteoriten bombastisch. Auch die neuen Funktionen wie Terraforming und Szenarien runden das Gameplay weiter auf. Alles in allem ein gelungener DLC – auch, wenn ich die zuf√§lligen Katastrophen schnell abstellen werde.

Wertung: (3.4 / 5.0)