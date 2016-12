Crash Bandicoot ist back! Hier ist der neue Trailer

61 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Sicherheit habt ihr mitbekommen, dass im Rahmen der PlayStation Experience 2016 The Last of Us: Part 2 angek√ľndigt wurde. Dagegen k√∂nnen andere Games nur schwer anstinken.

Trotzdem möchte ich euch den neuesten Trailer zur Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nicht vorenthalten. Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint im nächsten Jahr und hier erwarten euch die ersten drei Klassiker in einem neuen Grafikgewand. Dazu gibt es neue Zwischensequenzen und ein vereinfachtes Speicher-System.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz cool aus.