“Death Stranding”-Regenbogen Ã¼ber Argentinien gesichtet

Vielleicht ist es euch gar nicht aufgefallen, aber im “Death Stranding”-Trailer, der im Rahmen der “Game Awards 2016” ver├Âffentlicht wurde, ist ab und an ein Regenbogen zu sehen, der quer ├╝ber dem Himmel liegt. Und so einen Regenbogen hat ein Twitter-User k├╝rzlich im Real-Life fotografiert und zwar am Himmel ├╝ber Rosario, Argentinien.

Hier der entsprechende Tweet dazu, den Hideo Kojima mittlerweile auch geteilt hat:

@HIDEO_KOJIMA_EN Happened today in Rosario-Argentina. Suspended ice crystals in the sky made this. Truly amazing. #DeathStranding pic.twitter.com/6ha182u8n2 — Pancho (@sabelor10) 16. Dezember 2016

Ok, vielleicht handelt es sich hier nicht wirklich um einen Regenbogen, sondern nur um eine Spiegelung der Linse. Trotzdem ein lustiger Zufall. Hier nochmal der Trailer, in dem der Regenbogen zu sehen ist:

Das denken wir:

Wir sind unglaublich gespannt, was uns in Death Stranding erwartet. Bisher kann man leider nur mutma├čen.