Diese Mod macht GTA 5 so fotorealistisch wie es nur geht

75 SHARES Facebook Twitter Google

Wir berichten ja immer wieder ├╝ber beeindruckende Modifikationen f├╝r GTA 5, aber diese Mod ├╝bertrifft so ziemlich alles, was man bisher gesehen hat ÔÇô zumindest in Sachen Grafik.

Der Modder “Razed” hat k├╝rzlich seine neue Mod “VisualV” ver├Âffentlicht, die GTA 5 so fotorealistisch macht wie es nur geht. Die Mod vereint die Mods ReShade, ENB, VisualSettings und TimeCycle zu einem grandiosen Grafik-Update f├╝r das Spiel.

Laut eigenen Angaben hat “Razed” ├╝ber 400 Stunden an dem Teil gearbeitet und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Aber ├╝berzeugt euch am besten selbst mit diesen Bildern hier:

Downloaden k├Ânnt ihr euch die Mod ├╝ber diesen Link.

Das denken wir:

Das sieht echt irre aus.