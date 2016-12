Eternal Darkness: DÃ¼rfen wir uns auf eine Fortsetzung freuen?

61 SHARES Facebook Twitter Google

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem ist meiner Meinung nach eines der besten Horror-Games für den GameCube und wie es aussieht, plant Nintendo vielleicht eine Fortsetzung.

Der Grund für diese Annahme: Nintendo sicherte sich am 20. Dezember die Rechte an der Marke Eternal Darkness. Vielleicht plant ja Nintendo eine Fortsetzung für die kommende Konsole Switch, was ziemlich cool wäre.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass Nintendo das Spiel über die Virtual Console anbieten möchte. Sobald es offizielle Infos dazu gibt, informieren wir euch natürlich darüber.

Das denken wir:

Gegen eine Fortsetzung hätten wir nichts einzuwenden.