Guillermo del Toro: “Fuck Konami”

Erst k√ľrzlich wurde der neue Teaser Trailer zu Kojimas kommenden Werk Death Stranding ver√∂ffentlicht, an dem auch Regisseur Guillermo del Toro (Pacific Rim, Crimson Peak) mitwirkt.

Nun hat sich der Regisseur zum eingestellten Sillent Hills und Konami ge√§u√üert. Er schrieb auf Twitter: “Fuck Konami”

Kurz darauf folgte noch ein Statement zur Einstellung von Silent Hills durch Konami. Der Regisseur erklärt, dass die Einstellung von Silent Hills durch Konami einfach nur schwachsinnig sei.

Konami cancelling SH after PT is one of the most moronic things I've ever witnessed.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 2. Dezember 2016