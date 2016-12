Guillermo del Toro: Und noch einmal – “Fuck Konami”

61 SHARES Facebook Twitter Google

Vor ein paar Wochen berichteten wir darüber, dass der Regisseur Guillermo del Toro (Pacific Rim, Crimson Peak), der mit Hideo Kojima an Death Stranding arbeitet, auf Twitter “Fuck Konami” schrieb.

Jetzt hat er es wieder getan. Seine Feiertagsnachricht lautet: “Important Holiday messages that right true today as they always have: Feliz Navidad. Happy Holidays. Fuck Konami.”

Hier der Tweet:

Important Holiday messages that right true today as they always have: Feliz Navidad. Happy Holidays. Fuck Konami. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 25. Dezember 2016

Es scheint, als wäre der Regisseur ziemlich frustriert, was die Gaming-Industrie und vor allem Konami anbelangt. Naja, vielleicht wird alles besser, wenn Death Stranding auf dem Markt ist.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Guillermo del Toro scheint so richtig genervt zu sein.