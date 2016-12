Hie lÃ¤uft Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch

75 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich hat Jimmy Fallon in der Tonight Show die kommende Nintendo-Konsole Switch ausprobieren dürfen. Reggie Fils-Aimé zeigte, wie Zelda: Breath of the Wild auf dem Gerät läuft.

Das Spiel wurde aber nicht nur auf einem groĂźen TV gezeigt, sondern auch auf dem mobilen Screen. Und die gezeigten Szenen sehen auf jeden Fall schon mal gut aus, oder? Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Hier seht ihr das Ganze in Aktion:

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz cool aus.