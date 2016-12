Hier ist der erste Trailer zu Alien: Covenant

94 SHARES Facebook Twitter Google

Vor ein paar Wochen berichteten wir über das erste Poster zu Alien: Covenant. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht und der hat es in sich!

In Alien: Covenant dreht sich alles um die Crew des Kolonie-Schiffs Covenant, die glaubt, ĂĽber ein Paradies gestolpert zu sein. NatĂĽrlich ist das nicht der Fall, denn auf dem neu entdeckten Planeten tummeln sich Aliens.

Und wie wir das aus den Alien-Filmen gewohnt sind, endet eine Auseinandersetzung mit den Biestern meistens blutig. Das sieht man auch im Trailer.

Übrigens: Eigentlich sollte Alien: Covenant am 4. August 2017 in die Kinos starten. Mittlerweile ist bekannt, dass der Film bereits am 19. Mai 2017 anläuft.

Das denken wir:

Das wird heftig.